m comunicado, a força de segurança refere que o condutor "

avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de protecção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas". O suspeito ficou em prisão preventiva e está indiciado por doze crimes - um de condução perigosa, dez de homicídio qualificado na forma tentada e um de homicídio qualificado.

A jovem ainda foi transportada com vida para o Hospital de Almada, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local.A GNR acredita que o atropelamento foi intencional . E