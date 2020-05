Dívida pública portuguesa baixa 593 milhões em março

No mês que marcou a chegada do impacto do novo coronavírus a Portugal, a dívida pública na ótica de Maastricht, a que interessa a Bruxelas, recuou 593 milhões de euros para um total de 254,8 mil milhões de euros, revela o Banco de Portugal esta segunda-feira, 4 de maio.





