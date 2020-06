Dívida pública dispara para recorde de 262,1 mil milhões em abril

A dívida pública (na ótica de Maastricht) deu um forte salto em abril, devido ao forte aumento dos gastos do Estado para responder ao impacto da pandemia na atividade em económica, que levaram o IGCP a aumentar a emissão de obrigações.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, o endividamento atingiu 262,1 mil milhões de euros, o que repesenta um aumento de 7,3 mil milhões de euros face aos 254,78 mil milhões de euros registados em março.

Em termos nominais o valor da dívida pública é agora o mais elevado de sempre.

"Para este aumento contribuíram essencialmente as emissões de títulos de 7,2 mil milhões de euros efetuadas em abril, destacando-se uma emissão sindicada de uma obrigação do Tesouro realizada pela República Portuguesa de 5 mil milhões de euros", refere a nota do Banco de Portugal