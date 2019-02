Segurança do hospital impediu que a mulher fugisse com o recém-nascido. Bebé já foi entregue à mãe e regressou ao berçário.

Uma mulher tentou, ao final da tarde de sábado, roubar um recém-nascido do berçário do Hospital de São João, no Porto. Segundo o Correio da Manhã, a mulher, vestida de enfermeira, foi intercetada por funcionários da unidade de saúde que não a reconheceram.

A PSP foi chamada ao local quando a mulher já se encontrava numa zona muito próxima da saída. De acordo com o jornal, os serviços do hospital não a identificaram como enfermeira e perceberam que não tinha qualquer nível de parentesco com o recém-nascido.

Os funcionários chamaram a segurança e, ao final da noite, a PSP ainda se encontrava com a mulher no interior do hospital. O caso está a ser investigado pelas autoridades.

O bebé foi entregue à mãe e regressou ao berçário.