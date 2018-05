Dirigentes do Benfica durante os mandados de Vale e Azevedo conseguiram, já com Luís Filipe Vieira na presidência do Benfica, obter vitórias em processos judiciais, conseguindo o pagamento de indemnizações. Segundo novos emails divulgados pelo blog "mercadodebenficapolvo. wordpress.com", a despesa dos encarnados com Álvaro Braga Júnior, José Manuel Antunes e Teresa Leal Coelho ascendeu a perto de 800 mil euros.

O documento em causa foi enviado a Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, em Outubro de 2012 e, tal como indica o cabeçalho do mesmo, pretendeu fazer a sistematização dos "processos judiciais resolvidos na gerência do senhor Luís Filipe Vieira". Dos antigos colaboradores de João Vale e Azevedo, destaca-se a actual deputada do PSD e ex-candidata à Câmara de Lisboa, Teresa Leal Coelho. Segundo a tabela, a deputada reclamou ao Benfica 363 mil euros, mas o resultado final foi 343 mil.



Segue-se Álvaro Braga Júnior, que reclamou 403 mil euros, tendo o Benfica pago 213 mil euros. Já José Manuel Antunes, actual comentador da Benfica TV, pediu, à época, 150 mil euros. O resultado final ficou-se pelos 86 mil.



No que diz respeito a montantes pagos pelo Benfica em matéria de processos judiciais, a lista é encabeçada por RRJ Arquitectos com um milhão de euros. João Vieira Pinto recebeu cerca de 350 mil euros, seguido de Teresa Leal Coelho terceiro valor mais alto, seguida de António Brás do ciclismo e do antigo jogador de hóquei em patins Francisco Velasquez, "Panchito". No ranking consta ainda um pagamento de 10 mil euros ao advogado Fanha Vieira, também comentador na Benfica TV.



Quanto a empresas, o Benfica teve que desembolsar 1,9 milhões de euros ao Alverca; 1,3 milhões ao Aston Villa; 1,2 à Britalar; 529 mil euros mil euros à IFM pela transferência do antigo jogador Gamarra.



O início do contacto com Nuno Cabral

Os novos emails divulgados revelam ainda como terá começado a ligação entre Paulo Gonçalves e Nuno Cabral, antigo árbitro e observador da Liga, ambos suspeitos no chamado "caso dos emails". As comunicações revelam que, nesta data (2012), a relação entre ambos ainda estaria a dar os primeiros passos. Isto mesmo é indiciado num dos primeiros emails, de Março de 2012, em que Nuno Cabral, com um tom distanciado, sugere a candidatura do Estádio da Luz à final da Champions.

Neste mesmo mês, Nuno Cabral fez um pedido: "Gostaria se possível que o Sr. me arranjasse 2 convites para o Benfica-Chelsea daqui a 1 semana na Luz. Ficaria eternamente grato ver este jogão ao vivo!". A 25 de Março, Paulo Gonçalves respondeu: "O Presidente ficou sensibilizado com o seu apoio e devoção ao SL Benfica, pelo que de imediato me deu indicação para lhe conceder 2 convites."



Já noutra comunicação, a 24 de Setembro de 2012, Nuno Cabral pede "encarecidamente" dois bilhetes para o jogo Benfica-Barcelona. "Sei que sou ‘pequenino' mas tenho coragem, humildade e respeito em falar com o Sr. através deste mail", escreveu.



Após receber o pedido, Paulo Gonçalves reencaminhou o email de Nuno Cabral para Luís Filipe Vieira com o comentário: "Presidente, podia ser uma oportunidade de falar pessoalmente com este sócio que, como refere nos e-mails anteriores, foi árbitro e diz saber muito." Os bilhetes terão seguido o seu caminho, sem que antes Paulo Gonçalves combinasse com Nuno Cabral encontrarem-se mais cedo para falar pessoalmente.



A ligação entre os dois foi evoluindo e, em Novembro de 2012, já Nuno Cabral pedia emprego ao Benfica: "Venho por este meio enviar-lhe o meu CV e cartão profissional do MAI com vista a poder trabalhar para o SLB como segurança privado. Ainda não tenho o curso de bodyguard mas espero tirá-lo quando abrirem inscrições". Noutro email: "O meu sonho é fazer parte da vossa equipa de segurança privada (fato e gravata, julgo eu!!!). Aproveite-me como segurança e ao mesmo tempo como sendo uma pessoa com alguns "conhecimentos" na arbitragem e ajudava-o nesta matéria, principalmente nos erros cometidos pelos árbitros, para futuras reclamações para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol".



Isto ao mesmo tempo que fazia chegar ao Benfica informações dos árbitros, como os respectivos contactos, sendo que um desses emails, a 24 de Setembro de 2012, foi desencaminhado por Paulo Gonçalves para Luís Filipe Vieira.



Nuno Cabral tem sido uma das personagens principais do chamado caso dos emails. No final do ano passado, o antigo observador de árbitros foi alvo de uma busca da Polícia Judiciária. Segundo a informação já pública, Cabral passava muita informação ao Benfica sobre os árbitros de futebol, assim como de reuniões internas da Liga de Clubes.