'É muito estranho que António Costa diga que não conhece este candidato a deputado'

Diretora da SÁBADO comenta a reação do secretário-geral do PS à investigação da SÁBADO e explica o esquema de contratações a militantes do PS pela junta de Santa Maria Maior, em Lisboa.

A diretora da SÁBADO esteve na CMTV para explicar a investigação às ligações do PS Mafra com a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa. No centro das ligações está Sérgio Santos, candidato socialista a deputado pelo círculo de Lisboa, natural de Mafra, e atual líder do gabinete de Manutenção, Património e Compras da junta de freguesia do centro da capital.