Maria Fernanda Barbosa apresentou a demissão do estabelecimento prisional na sequência do vídeo da festa de aniversário de um recluso ter sido divulgado no Facebook.

A diretora da cadeia de Paços de Ferreira, Maria Fernanda Barbosa, apresentou a demissão esta sexta-feira. De acordo com um comunicado do estabelecimento prisional, a que o Correio da Manhã teve acesso, a decisão surge na sequência dos vários acontecimentos em que a prisão esteve envolvida.



"Informa-se que a Dr.ª Maria Fernanda Monteiro Barbosa, na sequência dos acontecimentos dos últimos dias, verificados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público, apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional", pode ler-se.



No passado domingo, foi noticiado pelo jornal que a festa de aniversário de um dos reclusos da Ala A do Estabelecimento Prisional de Paço de Ferreira teria sido transmitido no Facebook. Surgiram depois novos vídeos de outras festas feitas pelos reclusos "sem que seja visto um único guarda prisional por perto".



A diretora da prisão de alta segurança, Maria Fernanda Barbosa, havia indicado esta quarta-feira em audição no Parlamento que a situação estava "em investigação" e que o estabelecimento prisional tinha "em permanência 28 guardas ausentes, 20 com atestado médico e seis que nunca apareceram" – num total de 160 efetivos. No momento em que ocorria a festa de aniversário não autorizada no Pavilhão A, neste sábado à tarde, estavam apenas escalados quatro guardas para um total de 374 reclusos - no qual apenas um estava responsável pelos reclusos da ala. (DGSP) organizou uma rusga na Ala A da Durante a madrugada desta sexta-feira, a Direção-Geral e Serviços Prisionais (DGSP) organizou uma rusga na Ala A da cadeia de Paços de Ferreira , na qual foram apreendidos 79 telemóveis, além de droga como cocaína, heroína e haxixe, e seringas.

