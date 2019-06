ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Armando Vara, que está detido desde janeiro, está a ser ouvido esta sexta-feira na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público, depois dos deputados terem recusado o seu pedido para não comparecer no parlamento.

A participação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no projeto de Vale do Lobo teve a luz verde de todos os administradores do banco público e não mereceu "qualquer objeção", garantiu Vara que, para além desta declaração, recusa responder a quaisquer outras questões sobre o financiamento a este empreendimento turístico que tem gerado perdas de milhões para a Caixa, uma vez que o mesmo está a ser investigado no âmbito da Operação Marquês, na qual é arguido.

está atualmente a cumprir pena de prisão em Évora -, referindo o "brutal impacto" que a situação de prisão causa, definindo-a como um "martírio" que o impediu de se preparar para a audição e que o levou a não ter acesso à informação que precisava.



Armando Vara admitiu ainda que seria difícil justificar hoje em dia alguns projetos. "Ninguém teria aprovado aquelas operações se as tivesse olhado no contexto de hoje", continua. "Só no Algarve, foram 150 resorts que ficaram falidos. Foram dezenas ou centenas de empresas que ficaram arrasadas. Toda a economia, empresas, operações, alavancadas em crédito bancário, faliram, porque os colaterais desvalorizaram e não era possível reforçar os colaterais, as empresas foram executadas."



Vara assegura que as decisões não foram tomadas de ânimo leve.

grupo Imatosgil que pediu financiamento emprestado à Caixa para investir na empresa catalã La Seda. Os deputados perguntaram se era normal um ano depois já estar em incumprimento, ao que Armando Vara responde que se recusa a acrescentar mais ao que já disseram o presidente da Caixa e o presidente da Caixa BI. "Posso rever-me no que disseram" no Parlamento.



A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua começa a questionar Vara sobre quando é que conheceu Hélder Bataglia, envolvido na Operação Marquês.

"Não irei responder a perguntas relacionadas sobre o financiamento a Vale do Lobo", afirmou Armando Vara na sua intervenção inicial. "Entendo que para salvaguarda dos meus direitos de defesa, e também de dever, não devo, por ora, me pronunciar sobre o processo Vale do Lobo", acrescentou.Apesar de ter dito que não iria responder a perguntas sobre Vale do Lobo, Vara garante que "todos os processos regulamentares foram cumpridos" e que o financiamento foi aprovado "com agrado geral e sem qualquer objeção" pelo Conselho de Administração da Caixa.O antigo ministro voltou a criticar a situação em que se encontra -"Se nós tivéssemos imaginado que algum daqueles créditos não iria ser honrado, não tínhamos concedido. O que aconteceu é que houve uma crise na finança internacional a que Portugal não podia ficar imune".Agora o caso Selenis - a empresa do"Eu não quero falar desse tema enquanto ele estiver em tribunal, por respeito pelo próprio tribunal", diz Vara, que lembra que na audição anterior falou sobre o tema Vale do Lobo e que agora não o irá fazer mais porque "é um direito, mas porque também é um dever" de respeito pelo tribunal.

Mortágua insiste e pergunta quando projetos enviou a Alexandre Santos. "Eu tenho uma vontade enorme de lhe responder, mas não vou fazê-lo", acrescentando que "não tem ideia" de quantos documentos enviou."Sempre que eu recebia coisas de alguém, eu reenviava", explica.



A deputada questiona ainda sobre a rapidez em a aprovar a operação de crédito a Vale do Lobo que, em vez de ser levado ao conselho de crédito alargado, é aprovado numa reunião do conselho de crédito simples, o que leva Vara a ceder mais uma vez em não responder a perguntas sobre Vale do Lobo.





Em 16 de abril, na sua audição na comissão parlamentar, o antigo diretor de empresas sul da CGD Alexandre Santos disse que recebeu um e-mail de Vara para avaliar o projeto. "Como é público recebi um email do administrador do pelouro à data [Armando Vara] para estudar o dossier, remeti o dossier para estudo da área comercial onde estava o financiamento", disse. Alexandre Santos disse ainda que "percentualmente, face aos pedidos de financiamento, financiamentos que entram por via dos senhores administradores são ínfimos, comparando com o que é normal, que é serem pela via local, do cliente".



Armando Vara — que se encontra detido desde janeiro deste ano após condenação no processo Face Oculta – foi nomeado administrador da Caixa Geral de Depósitos em 2006, para a equipa presidida por Carlos Santos Ferreira, tendo ambos depois transitado para o BCP em 2008.



O também ex-ministro Adjunto e da Juventude e Desporto do segundo governo de António Guterres é um dos 28 arguidos da Operação Marquês.



Dos arguidos deste processo, foram já ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à CGD Joaquim Barroca (ex-administrador do grupo Lena) e Diogo Gaspar Ferreira (ex-administrador de Vale do Lobo).



Em 29 de maio foi dado a conhecer que o ex-primeiro-ministro José Sócrates, também arguido na Operação Marquês, responderá por escrito às questões dos deputados da comissão.



Na Operação Marquês estão também envolvidos Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Bárbara Vara (filha de Armando Vara), Hélder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo.