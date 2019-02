Sofia Fava esclarece alojamento local

A Bola, a Sábado e a Flash online, também a 10/02/2019, replicaram a notícia em referência.



Relativamente a estas notícias, que merecem o meu mais veemente repúdio, pretendo exercer o meu direito de resposta nos seguintes termos:



1. Não fui contactada por nenhuma das publicações acima referidas antes da publicação dos respectivos textos, numa clara violação dos deveres deontológicos constantes do Estatuto do Jornalista.

2. As peças jornalísticas em apreço não retratam a realidade dos factos.

3. O monte no Alentejo onde se encontra o Alojamento Local "Tarola Place" foi adquirido com recurso a financiamento bancário integral, cujas prestações têm vindo a ser por mim pagas ao banco.

4. A informação publicada terá sido retirada do site www.booking.com, que nunca foi por mim utilizado para reservas, dado que apenas permite reservas directas sem análise do pedido previamente. Aliás, julgava que o anúncio, de 2015, já estaria inactivo.

5. Na realidade, utilizo a plataforma Airbnb e o Facebook para fazer as reservas, variando os preços de estadia mínimos ali constantes entre € 200,00 e € 320,00, dependendo, naturalmente, da época ou fim-de-semana.

6. Na sequência das V. publicações – e consequentes comentários denegridores da minha imagem – vi-me na necessidade de fechar a página de Facebook, num momento particularmente importante, que é o do início da marcação das férias de Verão (época alta).

7. Estas publicações afrontam a minha privacidade e o meu direito a desenvolver uma actividade profissional, colocando-me a mim e aos meus filhos numa situação altamente penosa.

8. O teor destas notícias tem um intuito exclusivamente persecutório, destituído de qualquer interesse público, surgindo precisamente nas vésperas do meu interrogatório no âmbito da instrução da Operação Marquês, de modo a influenciar negativamente qualquer que seja a minha imagem junto do público em geral, como se comprova com os mais de um milhar de comentários de teor malévolo e partilhas constantes nas páginas dos Sites enunciados.



Lisboa, 12 de Fevereiro de 2019

