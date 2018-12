A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) desmentiu que tenham ocorrido quaisquer incidentes no Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança. A DGRSP "desmente, em absoluto, que se tenha verificado quaisquer tipo de incidentes", disse um responsável do organismo em resposta à SÁBADO.

Segundo a DGRSP, "os reclusos regressaram às celas, após o almoço, sem qualquer tipo de problemas, pelo que não houve recurso à força ou à utilização de meios coercivos". Esta sexta-feira, o Correio da Manhã noticiou que os reclusos do Estabelecimento Prisional de Izeda se teriam recusado a regressar às celas após o almoço por falta de tabaco.

A única "ocorrência anómala" que a DGRSP confirma "foi a de alguns papéis que foram queimados dentro de um caixote do lixo". De acordo com a mesma fonte, esta situação foi "imediatamente sanada".



À agência Lusa, fonte do corpo da guarda prisional garantiu que a falta de tabaco para venda na cantina prisional foi o motivo que originou os distúrbios. A mesma fonte adiantou que a situação já se encontra controlada, estando os reclusos já fechados, após se terem recusado a regressar às celas.



Os presos queriam comprar tabaco na cantina do estabelecimento prisional mas a quantidade autorizada para a semana já estaria esgotada.