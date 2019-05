Jovem de 23 anos que confessou o homicídio da mãe adotiva, Amélia Fialho, pediu recentemente o divórcio do marido, com quem cometeu o crime.

Diana Fialho, acusada de ter matado a mãe adotiva, Amélia Fialho, com a ajuda do marido, Iuri Mata, será hoje ouvida no Tribunal do Barreiro.

A mulher de 23 anos confessou o homicídio da mãe adotiva, que era professora. Drogou, assassinou e queimou o corpo da mãe, por querer a herança: Amélia Fialho pretendia deixar tudo à Casa do Gaiato.

Diana Fialho está presa no estabelecimento prisional de Caxias e Iuri Mata, na prisão do Montijo. A jovem pediu recentemente o divórcio do marido.



A mãe e a irmã biológicas de Diana Fialho deram o seu testemunho ao Correio da Manhã.



