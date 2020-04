Dia 25, o jornalismos enfrenta a emergência de não morrer

Hoje, caro leitor, vou falar de nós, jornalistas, das revistas, dos jornais, da rádio, da televisão. Mas em particular da ‘malta do papel’. Se me permite, vou lembrar-lhe que estamos, também nós, como o empregado do restaurante, da mercearia, do talho, da farmácia ou da fábrica, que já recebeu uma carta de lay-off ou mesmo a indicação para se dirigir, pura e simplesmente, ao subsídio de desemprego. Nós, por aqui, vivemos uma situação tão aflitiva como a de qualquer outro trabalhador, num sector que já estava em crise e que é agora dramaticamente empurrado para o abismo.

Ao fim de um mês de estado de emergência, aqui na SÁBADO, trabalhamos todos os dias para levar até si a melhor informação sobre os desafios que a nossa sociedade e a nossa forma de vida enfrentam. Seja no site, que registou em Março números históricos de leitores, seja na revista, a nossa preocupação exclusiva é o rigor, a diversidade e o pluralismo da informação que produzimos para o servir.

Os leitores são os nossos verdadeiros patrões e a defesa de valores democráticos o nosso habitat. Sem leitores, não existem empresas de comunicação, cadeias de produção, distribuição e venda, ou mesmo jornais digitais, cujo sucesso assenta hoje de forma decisiva na subscrição de assinaturas e não tanto no mercado de publicidade. Esse é o apoio que queremos, porque é ele que reforça a força da independência. O outro que é urgentíssimo na actual conjuntura, como ainda hoje vimos no Parlamento, onde a ministra da Cultura e o secretário de Estado Artur Silva foram ouvidos, vem a passo de caracol.

Passou um mês do início do estado de emergência e o que ouvimos hoje no Parlamento da boca dos governantes? Que o plano de apoio há-de vir "muito em breve" mas está ainda a ser feito porque levanta questões "complexas". Esperamos que o governo não sucumba perante este ‘complexidade’… Sobretudo, esperamos que o plano venha nas asas de uma lei clarinha como a água, transparente como o ar e que não esteja ferida por uma lógica de interesses partidários ou de qualquer outro grupo de pressão.





Mas, para lá dos planos do Governo, numa plataforma ou noutra, papel ou digital, a nossa existência, repito, devemo-la a leitores que optem por pagar e não por consumir informação gratuita ou, muito pior, através da pirataria organizada em grupos de Whatsapp que promovem a circulação dos jornais e revistas em formatos de PDF. Por isso, a sua colaboração, caro leitor, comprando ou assinando a SÁBADO, é o decisivo oxigénio que ajudará o jornalismo e os jornais a combater a emergência de não morrerem.

Os órgãos de comunicação social estão a ser apanhados por um furacão destruidor que vai da diminuição drástica de circulação em papel à deserção da publicidade, passando por enormes constrangimentos na distribuição, também ela confrontada com um desafio de sobrevivência. E o Governo, seja por causa da dita ‘complexidade’ do sector ou outra qualquer, verdade se diga, não está a cumprir o seu papel. Está a demorar na clarificação do referido plano de emergência que, na sua versão inicial, era um exercício darwiniano de sobrevivência do mais forte à custa do mais fraco. Privilegiava os operadores de televisão e rádio e deixava para trás, no campo de combate, os jornais e as revistas em papel. Acudia à quebra de receitas publicitárias essencialmente das grandes televisões generalistas mas ignorava as quebras brutais de circulação, que ainda são a principal fonte de receita para jornais e revistas como a SÁBADO. Com um plano assim, podemos não morrer da doença mas a cura dá-nos um golpe de misericórdia.

Joga-se aqui uma ideia essencial em democracia, para que se possa dizer que ela não está suspensa e que é justa e cega, plural e respeitadora da igualdade de oportunidades. E isso só acontecerá se o tal plano de emergência do governo não for orientado para a defesa de interesses particulares no sector da comunicação social, em detrimento do interesse geral; se não for orientado numa lógica clientelar de amiguismo ou de preconceitos de grupos restritos sobre o que é informação e o que não é. Estaremos muito atentos a tudo isso e saberemos denunciar, a todos os níveis, uma eventual prática discriminatória no plano de emergência. Para que a democracia não fique suspensa nas mãos de uns poucos.