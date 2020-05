DGS determina cuidados com recém-nascidos devido à Covid-19

A Direção-Geral da Saúde divulgou esta terça-feira orientações sobre os cuidados a ter com recém-nascidos em maternidades, face à propagação da pandemia da Covid-19. No documento, a DGS refere que recém-nascidos de mães infetadas com o novo coronavírus devem ser testados nas suas primeiras 24 horas de vida.

Quando a mãe é um caso confirmado ou suspeito de SARS-CoV-2, a DGS indica que o parto deve ocorrer num bloco de partos dedicado a casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 e só deverão estar presentes os elementos estritamente necessários.



Pode ler aqui o documento da DGS.

Estas orientações estabelecem ainda os procedimentos a adotar caso o recém-nascido tenha um teste positivo ou negativo e que a opção de tocar no bebé e a questão do seu alojamento "deve ser feita caso a caso, numa decisão partilhada entre a mãe e a equipa dos profissionais de saúde, a qual deve ponderar: a condição clínica da mãe e do recém-nascido, o desejo de amamentar, os recursos existentes para separar o recém-nascido e as condições existentes para um alojamento conjunto em segurança".

A DGS refere que algumas mães positivas poderão não querer assumir o risco potencial de transmissão horizontal de SARS-CoV-2 com o contacto pele a pele após o nascimento, pelo que essa decisão deve ser respeitada. "Se a mãe, devidamente esclarecida, pretender contacto pele-a-pele, deve cumprir higiene rigorosa das mãos, mamas e tronco e utilizar máscara cirúrgica", lê-se no documento.

A entidade de saúde aponta também que mães infetadas com o novo coronavírus devem amamentar com a utilização de máscara, após higiene cuidada das mãos e das mamas. Quando a mãe não está clinicamente capaz de amamentar ou quando foi definido o afastamento temporário, a extração mecânica pode ser uma alternativa e o leite pode ser administrado por um cuidador saudável.