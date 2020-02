tentar perceber quais são os efeitos da onda epidémica

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou este sábado que não há ainda qualquer caso de coronavírus confirmado em Portugal, com todos os 59 casos suspeitos até ao momento a revelarem-se negativos.Em conferência de impresa, a líder da Direção-Geral da Saúde esclareceu ainda as declarações prestadas em entrevista ao semanário Expresso, na qual admitiu que a epidemia do Covid-19 poderá infetar até um milhão de portugueses no total e até 21 mil na sua semana mais crítica."Cenários não são previsões. Servem apenas para", afirmou Graça Freitas aos jornalistas. A diretora-geral da Saúde explicou também como foi feita a previsão do número de infetados revelada este sábado: "Este vírus transmite-se como a gripe."Depois de começarmos a recolher informaçãoA diretora-geral de Saúde adiantou ainda que foram identificados 12 hospitais de referência em Portugal, indicados para receber casos suspeitos de coronavírus em Portugal, embora nem todos estejam preparados, para já, para receberem infetados pela doença.Graça Freitas desmistificou ainda a questão das máscaras para proteção do coronavírus. "As pessoas não têm de correr para ir comprar máscaras. Os doentes é que precisam de usar máscara", afirmou, acrescentando que a DGS não está a recomendar máscaras e que existem máscaras para quem precisar, nomeadamente médicos e enfermeiros em contacto com doentes infetados pelo vírus.A diretora-geral da Saúde rejeita também alarmismos e pânico quanto a uma possível pandemia. "Não vamos ficar todos doentes no mesmo dia, à mesma hora. Se houver uma epidemia, as pessoas não adoecem todas na mesma hora e quem está bem cuida de quem não está bem.""Estamos a fazer cenários para uma taxa total de ataque de 10% [um milhão de portugueses] e assumindo que vai haver uma propagação epidémica mais intensa durante, pelo menos, 12 a 14 semanas", afirmou na entrevista ao semanário, publicada este sábado.

A diretora-geral da Saúde explicou que os estudos realizados estimam que 80% do total de infetados pelo novo coronavírus "vão ter doença ligeira a moderada", 20% terão "doença mais grave" e apenas 5% uma "evolução crítica". Neste cenário, a taxa de mortalidade "será à volta de 2,3% e 2,4%".

Na mesma, Graça Freitas realçou que o plano para responder à propagação do novo coronavírus em Portugal prevê a disponibilização de 2.000 camas em hospitais e 300 quartos com pressão negativa. Se a doença progredir haverá "isolamento por quartos e por enfermaria", por exemplo, para "todas as pessoas que adoeceram no mesmo dia", referiu.

A diretora-geral da Saúde afirmou também que "as notícias falsas e as redes sociais" são "um grande problema" associado ao surto do novo coronavírus. "O maior medo que tenho é do comportamento humano, de informações virais [na internet] que podem ser contraproducentes", sustentou Graça Freitas, acrescentando que o Covid-19 difere de outros surtos por ser "uma epidemia ‘online’ e um vírus" sobre o qual não se sabe tudo.

A responsável da DGS considera ainda que, dependendo da disseminação do Covid-19 em Portugal, poderá ser decretada a quarentena obrigatória.