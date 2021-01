Foi criada em outubro de 2017 ao abrigo da chamada "cooperação reforçada" que permite que alguns Estados-membros avancem com políticas públicas mesmo sem o acordo de todos. Segundo o regulamento , cabe a à Procuradoria Europeia "investigar, instaurar ação penal bem como deduzir acusação e sustentá-la na instrução e julgamento", relativamente a casos de infrações lesivas dos interesses financeiros da União. Na sua criação refere-se que os Estados-membros "respeitam a independência da Procuradoria Europeia e não tentam influenciá-la no exercício das suas funções".Não. Aliás este órgão conta com a participação de 22 dos 26 Estados-membros. De fora, ficou, por exemplo a Hungria. Ou seja, Portugal escolheu fazer parte deste organismo de cooperação europeia.A Procuradoria Europeia é constituída por um Procurador-Geral Europeu, que preside o organismo. São ainda órgãos centrais o Colégio de Procuradores Europeus, as Câmaras Permanentes e os Procuradores Europeus. A nível descentralizado atuam ainda os Procuradores Europeus delegados, sediados nos Estados-membros.O Colégio deverá tomar decisões sobre matérias estratégicas, como a definição das prioridades e da política de investigação e ação penal da Procuradoria Europeia. O Colégio é formado pelos procuradores europeus, cada um de um Estado-membro. As Câmaras Permanentes acompanham e orientam as investigações e asseguram a coerência das atividades da Procuradoria Europeia. A atribuição de processos às Câmaras Permanentes deve basear-se num sistema de distribuição aleatória, de modo a garantir uma distribuição equitativa do volume de trabalho.Os Procuradores Europeus deverão em princípio supervisionar, em nome da Câmara Permanente competente, as investigações e as ações penais instruídas pelos Procuradores Europeus Delegados em cada um dos Estados-membros. Deverão atuar como elo de ligação entre a Procuradoria Central e o nível descentralizado nos seus Estados-membros, facilitando o funcionamento da Procuradoria Europeia como entidade única. O Procurador Europeu supervisor deverá igualmente verificar se as instruções estão conformes com o direito nacional e informar a Câmara Permanente caso tal não se verifique. Se um procurador europeu pedir a demissão, for demitido ou abandonar o cargo por outro motivo deve ser substituído pelo Procurador Europeu Delegado do seu país, por um período máximo de três meses.A escolha dos Procuradores Europeus - de entre os quais será depois eleito o Procurador Geral Europeu - deve "garantir a sua independência", escreve o regulamento de 2017. "A sua legitimidade deverá decorrer das instituições da União envolvidas no processo de nomeação. Os Procuradores Adjuntos do Procurador-Geral Europeu deverão ser nomeados pelo Colégio, devendo ser escolhidos de entre os seus membros", especifica o documento.Para chegar a esse conjunto de procuradores, cada país teria de designar três candidatos para o cargo de Procurador Europeu. A escolha final caberia ao Conselho Europeu. Os procuradores são eleitos para um mandato único de seis anos, mas para garantir a continuidade dos trabalhos, a substituição é feita de forma parcial. Um terço muda a cada três anos.O Procurador Europeu deve ser, de acordo com o regulamento, magistrados no ativo com a possibilidade de exercerem as mais altas funções judiciais. Pode-se ainda experiência relevante nos sistemas jurídicos nacionais de investigações financeiras e de cooperação judiciária internacional e que ofereçam todas as garantias de independência.Da lista enviada de três nomes, o comité de seleção faz uma avaliação e ordena os candidatos por ordem de preferência para ocupar o cargo. Este parecer só é vinculativo, no entanto, se o comité independente vetar algum dos nomes.Em Portugal, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem decidiu criar um grupo de trabalho que coordenasse o processo e a seleção dos candidatos ao cargo de Procurador Europeu. A decisão é de maio de 2018 e indicava que o grupo de trabalho seria constituído por membros do Conselho Superior de Magistratura (CSM) e do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e presidido por um adjunto do gabinete da ministra Manuel Aires Magriço. Previa ainda que fosse criada legislação interna para a implementação da Procuradoria Europeia, que deve trabalhar em cooperação com as autoridades nacionais. Estes passos foram revelados por Francisca Van Dunem em outubro no Parlamento e que levou à publicação de uma cronologia dos acontecimentos na página do Governo A 2 de janeiro, o grupo de trabalho comunicava uma proposta de anteprojeto de lei sobre a forma como seria implementada em Portugal a Procuradoria Europeia e as regras do processo de seleção de candidatos a procurador a propor. Antes de terminada a legislação, foi aberto o concurso para o cargo de Procurador Europeu, com as regras definidas pelos dois Conselhos.Além dos critérios definidos no regulamento europeu, o Governo definiu ainda uma experiência mínima de 20 anos como magistrado e ter classificação de Muito Bom, revela o aviso publicado no Diário de República O CSM e o CSMP fizeram a ordenação dos candidatos com base em júris internos e em fevereiro de 2019 apresentaram ao Governo o resultado final. O CSM apenas indicou um candidato, José Rodrigues da Cunha, enquanto que o CSMP apresentou três: José Guerra, João Santos e Ana Mendes de Almeida. Os candidatos foram ouvidos a 22 de março de 2019 no Parlamento , que considerou que os currículos de José Guerra e Ana Mendes de Almeida eram os que mais de destacavam.O Parlamento deu parecer positivo aos quatro candidatos, mas como o regulamento europeu prevê apenas o envio de três nomes, o Governo acabou por excluir o juiz do Porto, José Rodrigues da Cunha, que entretanto já contestou a nomeação e interpôs ações para anular o concurso, como o Observador noticiou.Os três candidatos foram então submetidos à avaliação do tal comité de seleção. A ordenação dos candidatos acabou por ser: Ana Mendes de Almeida, José Guerra e João Santos. Mas a ordem nacional era outra e José Guerra aparecia à frente. Dado que nenhum dos procuradores reunia o tempo de carreira para o exercício de altos cargos judiciais, o CSMP foi perceber qual dos três chegaria primeiro ao cargo de procurador-geral adjunto, aí ganhou José Guerra. O Ministério da Justiça dizia então que este candidato tinha um percurso profissional superior aos outros candidatos No entanto, logo em setembro, o eurodeputado Paulo Rangel levantava questões sobre esta escolha , contrariando o que tinha sido indicado pelo comité de seleção. O PSD censurava na época que a escolha tivesse recaído por um colega da atual titular da pasta no DIAP em vez de uma procuradora que se encontra a investigar casos que envolvem personalidades ligadas ao PS.Ainda assim, José Guerra tomou posse no final de setembro . Um mês depois a ministra era ouvida no Parlamento, onde expôs a tal cronologia dos acontecimentos sobre a escolha em causa.Agora, veio a público a carta que o Ministério da Justiça enviou para o Conselho Europeu a justificar a escolha diferente da indicação dada pelo comité de seleção. Apenas Portugal, Bélgica e Bulgária acabaram por nomear procuradores diferentes da escolha do comité. Nessa carta, é referido que José Guerra é procurador-geral adjunto e que liderou a investigação ao caso UGT , "o mais complexo processo criminal ocorrido em território português" sobre crimes no uso de verbas do Fundo Social Europeu.A ministra veio dizer que desconhecia o teor da carta e que iria apurar a origem dos "lapsos" aí contidos. As responsabilidades foram apontadas para os serviços do Ministério da Justiça.Depois de descoberto o teor da carta, demitiu-se o diretor-geral da Política de Justiça. Não sem antes publicar uma carta em que refere que o gabinete de Francisca Van Dunem sabia de tudo. A carta foi depois retirada do site e na quarta-feira, o Expresso escrevia que o chefe de gabinete da ministra recebeu a carta que tinha os dados falsos, mas que estes terão sido responsabilidade de um funcionário.António Costa veio garantir a confiança na ministra. Francisca Van Dunem tem sido exortada a demitir-se por vários partidos e é hoje, quinta-feira, ouvida no Parlamento.Entretanto, a candidata preterida já veio a público dizer que este processo de seleção põe em causa o Estado de Direito. Outro candidato, o juiz Rodrigues da Cunha já avançou com uma ação para anular o processo que o excluiu do concurso. Também a Ordem dos Advogados apresentou queixa no Ministério Público para se averigue a "eventual responsabilidade criminal no caso dos dados falsos sobre o procurador José Guerra".