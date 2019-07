A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira mais de uma dezena de médicos e farmacêuticos numa operação que está a decorrer em todo o país que visa o combate ao receituário ilegal no Serviço Nacional de Saúde. O esquema terá lesado o Serviço Nacional de Saúde em "cerca de um milhão de euros".





Foram usados vários esquemas para a burla, nomeadamente "emissão de receituário manual, utilizando as exceções existentes para a sua prescrição e que permitem a sua comparticipação em 100% pelo SNS, além de receitas desmaterializadas, de valores muito elevados e com inúmeras unidades prescritas", refere ainda o comunicado.



Esta mega-operação está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, depois de denúncias de entidades ligadas à saúde, como o Infarmed. As buscas estão a decorrer em consultórios médicos, estabelecimentos de saúde, em domicílios e em não-domicílios.



Um balanço feito em 2017 pela UNCC contabilizou que entre 2011 e esse ano, as várias burlas ao SNS causaram prejuízos ao Estado num montante superior a 300 milhões de euros.



[Notícia atualizada às 10h29 com mais informações]

Foram presos dez homens e uma mulher, no âmbito da Operação Antídoto: cinco médicos, um proprietário de uma farmácia e cinco outros indivíduos, com idades compreendidas entre os 40 e 79 anos de idade, de acordo com um comunicado da Polícia Judiciária.