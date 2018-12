Na operação apelidada Ferro-Cianeto estão envolvidos cerca de 150 agentes da PSP.



Na segunda-feira foi detido um dos elementos deste grupo no âmbito do furto das armas em Tancos, sendo que há no momento quatro detidos relacionados com o furto das glock da polícia.



Oito armas recuperadas



A 17 de Outubro deste ano, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse no parlamento que haviam sido recuperadas oito das 57 armas Glock desaparecidas "em operações distintas, sem nenhuma característica comum entre as mesmas, oito das 57 armas".



O ministro avançou que quatro armas foram recuperadas em Espanha, três das quais na Andaluzia e uma Ceuta, e outras quatro em Portugal.



Eduardo Cabrita avançou ainda que o oficial da PSP que foi responsável pelo departamento onde estavam armazenadas 57 armas desaparecidas em Janeiro de 2017 foi exonerado de oficial de ligação do Ministério da Administração Interna na Guiné-Bissau.



Na sequência dos processos disciplinares abertos pela PSP a este caso foi determinado, em Março de 2017, a cessação da comissão de serviço do ex-diretor do Departamento de Apoio Geral da direcção Nacional da PSP, enquanto oficial de ligação do MAI na Guiné-Bissau.