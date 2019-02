Mais dois homens foram detidos após a PSP apanhá-los, em flagrante delito, a conduzir trotinetes bêbedos em Lisboa. Este é o quatro caso em Portugal.De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os homens, com 27 e 28 anos, foram apanhados a conduzir uma trotinete na via pública e apresentavam 2 g/l de álcool no sangue.Suspeito da prática do crime de condução de veículo em estado de embriaguez, os indivíduos foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.