Saiba quem são os suspeitos, detidos esta quarta-feira, que em Maio tinham saído tranquilamente do centro de treinos do Sporting depois das agressões.

A operação conjunta da GNR e PSP que resultou na detenção de quatro elementos da Juve Leo visou directamente os ocupantes do automóvel conduzido por Nuno Torres que entrou na academia em Alcochete no dia 15 de Maio, em que o plantel e a equipa técnica do Sporting foram agredidos, e terá, pouco tempo depois, saído com mais quatro membros da claque sportinguista.



A SÁBADO apurou que estes quatro detidos, o presidente honorário da Juve Leo, Fernando Mendes, Ba Amadu (conhecido por Aleluia) e Joaquim Costa, estavam no interior do BMW de Nuno Torres, mas ainda falta apurar quem será o quinto elemento.



Durante a operação, houve mais um detido que pertence à claque, Alano Silva, conhecido por Allan, que estava no interior da sede da Juve Leo.



A operação da GNR, com a colaboração da PSP, começou cerca das 22 horas, altura em que a GNR deteve Nuno Torres em Fernão Ferro e Joaquim Costa em Vialonga. À mesma hora, a PSP detinha Fernando Mendes em Arroios, Lisboa e Ba Amadu na zona de Chelas, também em Lisboa.



Rusga na "Casinha"

Já depois das detenções, a operação, que ainda decorria às primeiras horas da manhã de hoje, incluiu a sede da Juventude Leonina – conhecida pelos adeptos de futebol como "casinha", onde terão sido apreendidos alguns artefactos pirotécnicos e pequenas quantidades de estupefaciente.



Fonte judicial disse à SÁBADO que nesta fase restará apenas o quinto elemento que seguia no BMW de Nuno Torres e ainda alguns participantes no ataque a Alcochete que conseguiram fugir no dia dos acontecimentos.



No passado mês de Maio, recorde-se, o juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decretou prisão preventiva a todos os 23 arguidos detidos na sequência das agressões de terça-feira na Academia do Sporting, em Alcochete.



Os quatro detidos

Apesar das investigações apontarem o ex-líder da Juve Leo, ainda honorário, Fernando Mendes, como um dos principais mentores dos incidentes em Alcochete, acabou por ser preterido na liderança por Nuno Vieira, conhecido por Mustafá. Terá ainda alguma participação nos direitos de merchandising da claque, além de pequenos negócios em Alvalade. É conhecido por se dar bem com várias facções no seio da Juve Leo.



Ba Amadu pertence ao núcleo de Marvila da Juve Leo, é da zona de Chelas e, segundo fonte bem colocada, terá bastante poder naquela organização. Surge em inúmeros vídeos e fotografias sempre na linha da frente dos adeptos leoninos. Joaquim Costa, que também pertence à claque é, ao que tudo indica, do núcleo da Juventude Leonina de Vialonga.



Mário Machado candidato

Entretanto o líder nacionalista Mário Machado já tinha feito saber que estava disponível para regressar à claque de Alvalade, mas a SÁBADO sabe que vai apresentar formalmente a candidatura a presidente da Juventude Leonina pelas 15 horas no próximo sábado no Boa Hora Futebol Clube, na Rua da Aliança Operária em Lisboa. Numa mensagem de Mário Machado, a que a SÁBADO teve acesso, apelou aos sportinguistas para estarem presentes numa sessão/conferência de imprensa onde promete esclarecer o seu envolvimento no Sporting. Na mensagem pode ler-se ainda que no local vai estar a PSP "em força" e elementos à civil da Polícia Judiciária. A candidatura acontece após um almoço do movimento nacionalista Nova Ordem Social que termina cerca das 15 horas de sábado no mesmo local.