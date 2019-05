O autarca de Santo Tirso, o autarca de Barcelos , o presidente do IPO do Porto e uma empresária foram detidos por corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública para negócios relacionados com a atividade turística da zona norte do país.

Os autarcas detidos são Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e Manuel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, avança o Diário de Notícias, dois históricos socialistas da zona norte. Segundo o comunicado da PJ , em causa estão suspeitas de "crimes de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio".

A empresária Manuela Couto, mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, junta-se ao marido na lista das pessoas detidas por corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, confirmou à Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).



A mulher de Joaquim Couto, de 48 anos, é administradora da W Global Communication (antiga Mediana) e foi uma das cinco pessoas detidas em outubro de 2018 pela PJ no âmbito da Operação Éter por crimes económicos associados da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).



A Polícia Judiciária realizou dezenas de buscas e os detidos incluem ainda o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, e a mulher de Joaquim Couto.



Na operação policial realizaram-se 10 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nas zonas do Porto, Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos que envolveram dezenas de elementos da Polícia Judiciária - investigadores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos, bem como magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público e representantes de ordens profissionais.



A PJ desconhece ainda quando é que os suspeitos vão ser presentes ao juiz de Instrução Criminal para fixar as medidas de coação, mas confirmou à Lusa que os detidos estão a acompanhar as buscas policiais nas câmaras e nas residências.



Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ explica que a detenção está relacionada com "negócio no âmbito de contratação pública" e resulta de "inquérito titulado pelo Ministério Público -- Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto".



"A investigação, centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto, apurou a existência de um esquema generalizado, mediante a atuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto com o objetivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular", afirma a PJ.



A investigação, adianta a PJ, "vai prosseguir para apuramento de todas as condutas criminosas e da responsabilização dos seus autores"



No âmbito da Operação Éter, o presidente da TPNP, Melchior Moreira, que foi detido a 18 de outubro de 2018 pela Polícia Judiciária, continua a aguardar julgamento em prisão preventiva no âmbito da investigação policial Operação Éter, enquanto Manuela Couto, administradora de várias empresas, designadamente da agência de comunicação W Global Communication (antiga Mediana), viu-lhe ser aplicada a medida de proibição de contactos e uma caução económica de 40 mil euros.



Notícia atualizada às 12h21 com mais informação