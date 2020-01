Detidos confessam homicídio de filho de ex-PJ. Têm entre 16 e 20 anos

Os três detidos pelo homícidio de um jovem de 24 anos no Campo Grande, em Lisboa, confessaram a autoria da morte de Pedro Fonseca. Os autores confessos do crime têm 16, 17 e 20 anos de idade e, avança a Polícia Judiciária, estão "fortemente indiciados pela prática, em coautoria, de crimes de homicídio qualificado e de roubo". As autoridades apreenderam a arma do crime.





, apesar de não terem cadastro, já estavam referenciados por alguns assaltos.

Segundo o Correio da Manhã , os dois mais novos fizeram uma confissão integral do crime, enquanto o terceiro elemento fez uma confissão parcial. Esta notícia surge horas depois dater revelado que a Polícia Judiciária tinha localizado e detido os três homens no concelho de Sintra, numa operação realizada na madrugada desta segunda-feira. O diário revelou que os três elementos residem em Monte Abraão e

O jovem de 24 anos morreu esfaqueado, junto à Faculdade de Ciências, na zona do Campo Grande, em Lisboa, no sábado à noite. Era filho de um antigo inspetor da Polícia Judiciária de Aveiro. A vítima foi assistida pelo INEM que a encontrou deitado no chão, com ferimentos provocados por uma arma branca. Apesar da intervenção médica, os ferimentos eram muito graves e o óbito foi declarado no local.



Pedro Fonseca, recém-licenciado em Engenharia Informática, terá tentado resistir a um assalto alegadamente perpetrado por três indivíduos frente ao McDonald's do Campo Grande. O homem foi comer ao restaurante da cadeia McDonald's no Campo Grande e, ao chegar ao carro, foi abordado por três homens armados com facas, que o ameçaram e exigiram todos os bens.

A investigação, inicialmente a cargo da Polícia de Segurança Pública (PSP), acabou por ficar a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

Com Lusa