Foi detido esta quarta-feira o suspeito de ter assassinado uma mulher brasileira de 48 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 28 de janeiro de 2019, na Travessa das Frigideiras, em Santarém, com sinais de violência, o que levou a Polícia Judiciária a investigar o caso.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte oficial da PSP, a vítima residia na zona velha de Santarém e tinha duas filhas. Era casada com um português com quem morava há cinco anos. Na altura do crime, o homem estava no estrangeiro a trabalhar no ramo da construção civil.



O homem, com cerca de 30 anos, foi detido na sua própria casa. Será presente ao tribunal de Santarém para conhecer as medidas de coação.