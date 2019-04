"A atividade criminosa de passagem de notas falsas de euros foi detetada, em diferentes ocasiões, a partir de meados do mês de abril, na zona da Marinha Grande, sendo que eram utilizadas para pagamento de serviços de índole sexual", acrescentou a nota de imprensa.



O homem foi detido em "flagrante delito", no dia 26 de abril, e após revista e busca foram apreendidas diversas notas falsas de 20 euros, bem como uma impressora e papel para a sua produção.



O detido, de 34 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação adequadas.

detido, de 34 anos, serralheiro, residente na zona da Nazaré, no distrito de Leiria