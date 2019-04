Homem de 21 anos estava desaparecido há três dias. Foi vítima de homicídio.

O namorado do jovem cujo corpo foi encontrado carbonizado nas Caldas da Rainha foi esta quarta-feira detido. O suspeito é militar, tal como a vítima, e tem 21 anos. O homem já se encontra a ser ouvido pela Polícia Judiciária.



O corpo de Ricardo Porfirio foi encontrado carbonizado, debaixo de um carro, numa propriedade que está para venda, esta terça-feira à noite, em Vale do Coto, nas Caldas da Rainha.



O jovem de Coruche, Santarém, estava desaparecido há cerca de uma semana. As autoridades confirmam estar perante o cenário de um homicídio.



O corpo foi descoberto por moradores, que alertaram a GNR.



À chegada, a patrulha verificou a existência do corpo debaixo da viatura e preservou a zona até à chegada da Polícia Judiciária, que fez inspeção ao local e está a investigar o caso.



O Correio da Manhã sabe que o corpo estava carbonizado, mas o carro não estava totalmente queimado nem o terreno.



Ricardo, de 21 anos, teria ido ter com o namorado à zona onde foi encontrado morto.



A investigação deste crime está a cargo da Polícia Judiciária.