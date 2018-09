Durante as 12 horas de operações, a GNR registou 97 acidentes, que causaram um ferido grave e 48 feridos ligeiros.

As operações de prevenção e combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária levadas a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR) neste fim de semana resultaram na detenção de 32 pessoas.



Em comunicado, a GNR refere que as operações - realizadas em todo o território nacional, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje - resultaram na detenção de 32 pessoas "em flagrante delito": 18 por condução sob o efeito do álcool; cinco por condução sem habilitação legal; quatro por tráfico de estupefacientes; e duas por posse ilegal de arma.



Simultaneamente, foram apreendidas 86 doses de haxixe e duas armas brancas, segundo o mesmo comunicado.



Durante as 12 horas de operações, registaram-se 97 acidentes, que causaram um ferido grave e 48 feridos ligeiros.



No que ao trânsito diz respeito, a GNR detectou 557 infracções: 174 por excesso de velocidade; 61 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei; 26 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; 20 por uso indevido do telemóvel na condução; 17 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; e nove por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.