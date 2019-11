Detida mulher de 22 anos suspeita de abandonar bebé em caixote do lixo

A Polícia Judiciária deteve, em Lisboa, uma mulher, de 22 anos, suspeita de ter abandonado um recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa. Segundo um comunicado desta força de segurança, sobre a jovem, "identificada, localizada e detida" na madrugada desta sexta-feira, recaem "fortes indícios da prática de homicídio qualificado, na forma tentado".

"A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeita à aplicação das medidas de coação processual adequadas", explicou ainda a PJ.



Um recém-nascido foi encontrado na terça-feira interior de um caixote do lixo perto da discoteca Lux, em Lisboa, por um sem-abrigo. A criança foi transportada para o Hospital D. Estefânia, que esta quinta-feira assegurou que se trata de "um bebé saudável", que, em termos clínicos, pode ter alta nas próximas 48 horas. A alta do bebé depende da decisão do Estado para o acolher, nomeadamente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.



Esta quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu o "gesto cívico e humano" do sem-abrigo. No encontro, noticiado pela CM TV, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a este homem como "o nosso herói".



O sem-abrigo, de 44 anos, adiantou que ouviu um barulho "estranho", parou, mas não viu nada, tendo continuado o seu percurso, mas acabou por voltar para trás por continuar a ouvir o barulho. "Ele [bebé] tinha o cordão umbilical, estava muito gelado", declarou, referindo que as pessoas pensavam que "estava a vandalizar o caixote do lixo".