A detenção da polícia em Lisboa, filmada por duas turistas e divulgada nas redes sociais, foi motivada por tráfico de droga, confirmou fonte da PSP de Lisboa à. Apanhado pelas autoridades em flagrante delito, o suspeito foi levado para a esquadra do Bairro Alto.O homem tinha na sua posse "uma elevada quantidade de droga", que tinha o intuito de vender, explicou a mesma fonte. Quando as autoridades o abordaram, o suspeito gritou que apenas o estavam a deter "por ser negro"."Sabem o que isto é? Racismo", dizem duas turistas que filmaram uma detenção da PSP em Lisboa . No vídeo, partilhado nas redes sociais, ouve-se o homem dizer que não fez nada e que ia apenas jantar com os filhos. "Eu não fiz nada de mal", diz ainda.Poucos segundos após o início do vídeo, um dos quatro polícias começa a pontapear as pernas do homem numa tentativa de o colocar no chão.

