Detetada legionella nas cantinas de duas escolas em Paredes

Há suspeitas de Legionella no Centro Escolar de Recarei e no Centro Escolar de Mouriz, no concelho de Paredes. A bactéria foi detetada no sistema de água quente das cantinas das duas escolas, apurou o Correio da Manhã A descoberta foi feita durante uma análise realizada pela autarquia. A autoridade de saúde local determinou o encerramento dos refeitórios, apesar de as escolas continuarem a funcionar.