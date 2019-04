Despiste de camião corta IC19 no sentido Lisboa-Sintra em Queluz

Trânsito está cortado antes do nó da CREL desde as 6h00, mas a circular pela berma. Via da esquerda no sentido Sintra-Lisboa está suprimida.

O despiste de um camião no IC19, na zona de Queluz, sentido Lisboa-Sintra, está a condicionar o trânsito na manhã desta quarta-feira.



Segundo os bombeiros de Queluz, que estão no local, o trânsito está cortado antes do nó da CREL desde as 6h00, mas a circular pela berma e no sentido Sintra-Lisboa está suprimida a via da esquerda.



Segundo uma fonte da PSP, há um ferido ligeiro a registar. De acordo com a agência Lusa, trata-se do motorista do camião, que foi transportado ao Hospital Amadora-Sintra.



O alerta para o acidente foi dado às 5h44.