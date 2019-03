A docente, que já foi notificada da decisão, foi condenada por violar "o dever de confidencialidade a que estava vinculada".

Foi despedida a professora que divulgou a uma aluna informação relativa ao exame nacional de Português em 2017. A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo Ministério da Educação. A docente foi condenada por violar "o dever de confidencialidade a que estava vinculada", revela o Ministério em comunicado.



Segundo a nota, na sequência do processo de inquérito pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), "foi instaurado um processo disciplinar à docente para apuramento de responsabilidade. Todas as infrações constantes dos artigos da acusação foram consideradas provadas, concluindo-se que a docente terá agido, de forma consciente e intencional, desrespeitando gravemente os seus deveres funcionais e o interesse público".



O Ministério da Educação revela ainda que a professora já foi notificada da decisão.



Em junho de 2017, o Expresso avançou que circulava nas redes sociais e no WhatsApp, dias antes do exame, uma gravação de áudio. "Ó malta, falei com uma amiga minha cuja explicadora é presidente do sindicato de professores, uma comuna, e diz que ela precisa mesmo, mesmo, mesmo e só de estudar Alberto Caeiro e contos e poesia do século XX. Ela sabe todos os anos o que sai e este ano inclusive. E pediu para ela treinar também uma composição sobre a importância da memória...", era o conteúdo da mensagem difundida entre os jovens estudantes.



Em dezembro, foi aberto um processo disciplinar em consequência de um inquérito da IGEC para apurar a responsabilidade da docente. Em maio do ano seguinte, o Ministério Público acusou a professora que facultou a uma aluna os temas do exame nacional de Português do 12.º ano do crime de violação de segredo por funcionário e de abuso de poder.