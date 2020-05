A proposta da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) de reduzir o IVA na restauração de 13% para 6%, durante um ano, vai custar aos cofres do Estado mais de 224 milhões de euros. As contas, feitas pelo

, têm por base o relatório final de ‘Acompanhamento do impacto da alteração do IVA no setor da Restauração’, publicado em 2018. Nesse documento diz-se que, no final de 2017, os restaurantes entregaram ao Estado 411,6 milhões de euros em IVA. Com a taxa intermédia de 13%, que entrou em vigor a 1 de julho de 2016, cada ponto percentual do IVA na restauração vale mais de 32 milhões de euros.