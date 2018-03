Foi accionado um meio aéreo para o local, que é de difícil acesso.

Uma derrocada na Praia da Ursa, em Almoçageme, concelho de Sintra, fez esta quinta-feira um morto e um ferido grave.



Segundo revela à CMTV Pereira da Terra, comandante da capitania de Cascais, as vítimas serão dois cidadãos estrangeiros que estavam no areal quando foram atingidas por rochas que se desprenderam da arriba. Trata-se de um homem brasileiro e uma mulher alemã com cera de 40 anos, que estavam acampados na praia. O alerta foi dado pelas 9h50.



A SICNotícias indica que pelo menos cinco pessoas encontravam-se na praia quando ocorreu a derrocada.



Foi deslocado para o local um meio aéreo, dadas as difíceis condições de acesso à praia, que fica perto do Cabo da Roca.



Estão no local equipas dos bombeiros de Almoçageme e do INEM. A Autoridade Marítima também deslocou uma equipa para o local.