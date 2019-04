A administação portuária de Sines está a tentar conter um derrame de combustível que aconteceu cerca das 23h45 desta quinta-feira.

Segundo a polícia marítina explicou à TSF, o derrame aconteceu durante o reabastecimento de um navio - um momento de descuido deixou uma válvula aberta.Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, explicou que "foram derramadas cerca de três toneladas de hidrocarbonetos" para o mar, que ficaram contidas na área do Terminal XXI "porque foram de imediato acionados os meios de contingência do porto de Sines".A administração está a tentar controlar que o problema para que este não se alastre e se mantenha confinado ao perímetro do Porto de Sines.