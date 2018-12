Ferro Rodrigues propôs aos deputados um método para acabar com presenças marcadas "inadvertidamente". Pagamento de viagens será analisado num grupo de trabalho.

Emília Cerqueira assegura que marcou "inadvertidamente" a presença de José Silvano quando usou a password do colega de bancada para aceder a documentos dele. Mas essa é uma desculpa que pode não voltar a ser usada.



Pelo menos é isso que pretende Eduardo Ferro Rodrigues, que sugeriu hoje aos deputados um novo método para validar as presenças em plenário.



Os deputados continuam a ter um username e uma password para fazer login nos computadores no hemiciclo, mas depois de abrirem o sistema o computador passa a perguntar se querem confirmar a presença no plenário.



O método é simples e não mereceu objecção por parte de nenhuma das bancadas. Mas não há ainda prazo para entrar em vigor.



Agora, caberá aos serviços da Assembleia da República apurarem junto dos técnicos de informática a melhor forma para pôr em prática o novo sistema.



Grupo de trabalho vai analisar viagens



O Presidente da Assembleia da República chamou hoje os grupos parlamentares para analisar o que não tem dúvidas que são "irregularidades" na marcação das presenças dos deputados, mas também para procurar uma forma de dar resposta às preocupações do Tribunal de Contas sobre o facto de as viagens dos deputados serem pagas sem qualquer comprovativo de despesa.



Em cima da mesa está uma proposta do Conselho de Administração da Assembleia da República, para que os deputados passem a apresentar comprovativos de despesas para receberem os subsídios de deslocação a que têm direito.



Mas não é só: há também que estudar formas para que não haja duplicação de apoios no caso dos deputados que residem nas ilhas e que têm direito ao subsídio previsto para todos os cidadãos insulares nas viagens para o Continente.



Não saiu, contudo, nenhuma solução sobre as questões das viagens da conferência de líderes convocada por Ferro Rodrigues.



O que os partidos acordaram foi criar um grupo de trabalho para estudar este assunto.



Os partidos têm agora até segunda-feira para indicar os nomes dos deputados que constituirão o grupo de trabalho.



Durante a reunião, foi afastada qualquer utilização de dados biométricos na validação das presenças dos deputados, apesar de esse sistema ser usado para controlar as entradas e saídas dos funcionários da Assembleia da República.



Negrão diz que não aplicará sanções a deputados



Ferro considera, numa nota emitida pelo seu gabinete, que "parece inquestionável a existência de irregularidades" na marcação de presença nos plenários, numa alusão aos casos de José Silvano, Duarte Marques e Feliciano Barreiras Duarte que foram recentemente noticiados.



Todos são deputados do PSD, mas o líder da bancada, Fernando Negrão, considera que não cabe à direcção do grupo aplicar sanções.



"Há um ponto crucial, o da responsabilidade individual do deputado", defende Negrão, que diz que, enquanto líder parlamentar, apenas pode fazer um "trabalho de sensibilização" para que os deputados não prevariquem.



"Isto não é uma empresa", insiste o social-democrata, que considera que tirar consequências destes casos "cabe em primeiro lugar ao deputado e, em segundo lugar, ao eleitor".



Todos concordam com a ideia de mudar as regras



À saída da reunião, Pedro Filipe Soares lembrou que o BE tirou consequências da ideia de que houve uma utilização abusiva das ajudas de custo no caso das viagens dos deputados das ilhas, que levou à saída do deputado bloquista pela Madeira, e mostrou abertura para uma alteração ao sistema não só quanto às deslocações mas também no sistema de presenças.



"Consideramos necessário ir além do modelo de verificação que está previsto", disse, voltando a frisar que "não há troca de usernames nem passwords nem cartões no grupo parlamentar do BE".



António Filipe, do PCP, também deixou claro que os comunistas concordam com as propostas feitas na reunião.



Enquanto Pedro Delgado Alves, do PS, vincou a diferença entre o caso das viagens das ilhas, no qual o Presidente da Assembleia da República reiterou não ter havido qualquer ilegalidade, e o das falsas presenças.



"São duas questões distintas e que não devem ser confundidas", afirmou o socialista, que acha importante "arranjar formas que sejam estanques" e não permitam a fraude na validação das presenças em plenário.



Nuno Magalhães, do CDS, considera que "o problema não está no sistema mas no bom ou no mau uso que é dado a esse sistema", lembrando que "não há sistemas infalíveis".



Apesar disso, o CDS não tem nada a opor às propostas feitas por Ferro Rodrigues.



"Acompanhamos genericamente as preocupações do Presidente da Assembleia da República", disse aos jornalistas o líder parlamentar centrista.



Luís Ferreira, dos Verdes, também acredita que se está mais perante "um problema ético do que técnico", mas concordou com a criação do grupo de trabalho e o estudo de novas regras para as viagens.