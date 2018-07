O cálculo das remunerações é opaco, o controlo de faltas falível e a fiscalização quase nula. Mas ninguém parece querer mexer nos salários nem nas regras.

A polémica estalou em Abril: vários deputados com casa em Lisboa declaravam, para efeitos de subsídio de deslocação, residir noutros locais. Três meses depois, vários deles nem sequer mudaram a morada. E esse é só um dos problemas: há direito a táxis sem apresentar factura e a mais um valor mensal para deslocações também sem comprovação de que estas tenham sequer acontecido, um sistema de faltas que é demasiado fácil de contornar – na verdade, basta querer –, subsídios individuais para viagens que dependem da simpatia do presidente, "dádivas voluntárias" para os partidos que saem do salário, a que só o CDS escapa. A sessão legislativa terminou ontem sem que nenhum partido mostre particular interesse em mudar nada disso.



AS CASAS:

Viver em Lisboa e receber como se fosse Portalegre

Os deputados têm direito a receber 0,36 euros por quilómetro entre a Assembleia da República (AR) e a casa onde moram. Pressupõe-se que os que vivem fora dos concelhos de Cascais, Barreiro, Vila Franca de Xira, Sintra, Loures, Oeiras, Seixal, Amadora, Almada e Lisboa fazem uma viagem semanal de ida e volta a casa. As dúvidas surgem quando há deputados que indicam moradas nos locais por onde foram eleitos, mas acabam por fazer vida em Lisboa.

Um dos casos que foi notícia foi o de José Matos Rosa, eleito pelo PSD, que recebe ajudas de custo como se vivesse em Portalegre, mas tem casa própria em Lisboa. Mas houve vários outros deputados que foram notícia nos últimos meses por casos semelhantes. Clara Marques Mendes, do PSD, declara viver em Fafe, mas tem residência em Oeiras, Duarte Pacheco, também eleito pelo PSD, recebe ajudas de custo como se vivesse em Sobral de Monte Agraço, mas tem morada no Parque das Nações em Lisboa. E nenhum deles alterou a morada depois da polémica.