Deputado do PSD alcoolizado detido com tiros na Madeira

O deputado do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira, Luís Miguel Calaça, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no passado dia 2 de Dezembro, no Funchal. De acordo com o Diário de Notícias Madeira, o episódio ocorreu depois de uma operação de fiscalização de trânsito que envolveu disparos para o ar e uma perseguição policial.

O jornal refere que o processo-crime já deu entrada no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) e segue os trâmites legais. O deputado, ex-presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, foi constituído arguido e aguarda agora julgamento sob termo de identidade e residência. O político de 39 anos poderá responder sob os crimes de condução sob o efeito do álcool, desobediência à autoridade e tentativa de atropelamento a agente policial.

Para tal, o Tribunal da Comarca da Madeira irá solicitar o levantamento da imunidade parlamentar de Luís Calaça, para que este possa ser inquirido pelo DIAP e responda através de julgamento aos crimes.