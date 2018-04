Deputada do PS acusada de usar fundos públicos de forma indevida

A deputada do PS Joana Lima está a ser acusada de peculato, abuso de poder e violação de normas de execução orçamental. O Ministério Público acusa a deputada de ter obtido 1.511,48 euros aos quais não tinha direito e ainda de ter gastado indevidamente 4.176 euros. Estes montantes ascendem a €5.687,48 no total.





Lima terá adjudicado "todas as reparações e revisões dos automóveis do município, por ajuste directo simplificado, a uma oficina que é propriedade do companheiro de uma sobrinha", enquanto exercia as funções de presidente da câmara da Trofa. A socialista terá também atribuído "à irmã todo o fornecimento de flores do município para eventos e datas festivas". A ex-autarca entregou ainda a exploração de um bar nas piscinas "a um seu amigo", que durante quase ano e meio "não pagou qualquer renda pela exploração do espaço comercial", nem pagou água, electricidade ou gás, lembra o Observador.



Em tribunal não ficou provado que a presidente da Câmara tivesse tido participação directa na contratação dos serviços aos amigos e familiares.

O MP não questiona o valor das refeições (muitas delas a rondar os 50 euros) nem da estadia (algumas com valores superiores a 150 euros a noite), mas o facto de a autarca fazer essas despesas e ainda cobrar ajudas de custo. Mais considera ainda que a ex-autarca fez gastos "indevidos" com o cartão de crédito da empresa municipal.As despesas chegam a um valor de 6.450 euros, em gastos feitos com dois cartões de crédito: 2.273,96 euros gastos através de um cartão business Gold da Caixa Geral de Depósitos em nome da Câmara da Trofa e 4.176 euros que foram pagos com o cartão de crédito da empresa municipal TrofaPark.O MP entende que, ao fazer estas despesas de 6.450 euros — que já incluíam almoços, jantares e dormidas –, a autarca não devia ter cobrado ao município 1.511, 48 euros em ajudas de custo. A acusação refere ainda que o Ministério Público considera que a utilização do cartão da TrofaPark foi indevida já que Lima se deslocava em nome da autarquia e não da empresa pública.Contactada pelo jornal, a deputada diz que tem "o princípio de não falar enquanto decorre o processo", mas garante estar "de consciência tranquila".Ao que o Ministério Público entende, o Estado foi lesado em 5.685,25 euros, diz o Observador. Caso seja condenada pelo crime de peculato terá de pagar ao Estado esse valor.Em Julho de 2015 a ex-autarca foi absolvida dos crimes de abuso de poder e participação económica em negócio, embora se tivesse comprovado a veracidade de alguns factos que levaram à acusação.