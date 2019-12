Depressão Elsa provoca naufrágio nos Açores. Dois tripulantes feridos

Dois tripulantes foram esta quarta-feira resgatados pela Força Aérea do veleiro francês Pinocchio, que naufragou a 389 quilómetros a sudoeste das Lajes da ilha Terceira. "Os náufragos, que apresentavam sinais de hipotermia", lê-se no comunicado. As vítimas foram reencaminhadas para o Hospital do Espírito Santo.

Para o resgate foi mobilizada uma aeronave P-3C CUP+ operado pela Esquadra 601 – ‘Lobos’, que descolou da Base Aérea N.º 11, em Beja, para a zona onde tinha sido dado o alerta da embarcação.

Um helicóptero EH-101 Merlin foi também destacado na Base Aérea N.º 4 (Lajes), foi também ativado para, posteriormente, proceder ao resgate.

No local, a primeira aeronave, encontrou o "veleiro submerso, apenas com a proa à superfície, com dois tripulantes na água, agarrados ao casco".



Segundo o comunicado da Força Aérea, as "condições meteorológicas eram muito adversas, com ondas de nove metros, tendo os náufragos sido localizados após o lançamento de ‘flares’".