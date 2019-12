Depressão Elsa: Mau tempo já fez dois mortos

A depressão Elsa chegou a Portugal Continental esta quarta-feira e teve, nesta quinta-feira, o seu dia mais intenso. Chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora fizeram pelo menos dois mortos e levaram a milhares de ocorrências, incluindo a suspensão das ligações pelo rio Tejo entre Lisboa e a Margem Sul.



A primeira vítima registada foi o condutor de camião no Montijo devido à queda de uma árvore, indicou a Proteção Civil à Agência Lusa.





A segunda vítima mortal aconteceu no seguimento do desabamento de uma casa em Castro Daire, Viseu. De acordo com o Correio da Manhã, o homem estaria em casa, uma construção antiga, feita à base de granito, que acabou por não resistir à força do vento e da chuva.

Depois de ter atravessado os Açores na noite de terça-feira, causando o cancelamento de algumas ligações da companhia aérea SATA e incidentes como a queda de árvores nas ilhas Terceira e São Miguel, Elsa passou para o continente, começando a fazer estragos na quarta-feira.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou nas 24 horas de quarta-feira mais de 500 ocorrências, a maioria relacionada com a queda de árvores e inundações. Por isso, para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um alerta colocando em alerta vermelho, o mais grave na escala, nove distritos: Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.

Ao todo e até às 19h30 desta quinta-feira, a Proteção Civil já tinha registadas 2.941 ocorrências devido ao mau tempo. Em Lisboa, os efeitos do mau tempo também têm sido visíveis, com a Transtejo/Soflusa a suspender as ligações fluviais da capital com a Península de Setúbal e a Proteção Civil a condicionar acessos na Ponte 25 de Abril a veículos pesados de mercadorias e ciclomotores.





Também a Estrada Marginal, que liga Lisboa a Cascais, está cortada ao trânsito nos dois sentidos em Oeiras, devido a um acidente rodoviário causado pelo agravar das condições climatéricas. À Lusa, os bombeiros de Oeiras adiantaram que o choque frontal provocou dois feridos ligeiros, transportados para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Além de Oeiras, concelhos como Sintra, Figueira da Foz, Seia, Lousã ou Arcos de Valdevez também apresentam condicionamentos nas estradas. No Alentejo, foram registadas quedas de árvores e estruturas, inundações, deslizamentos de terras e danos em redes elétricas mas nenhum causou especial preocupação.





Em Chaves, a subida das águas do rio Tâmega está a ameaçar habitações e a previsão é que continue a subir pela madrugada. Na cidade de Amarante, comerciantes foram aconselhados pela proteção civil local a retirar os seus haveres das lojas, face à subida do rio Tâmega.

O mau tempo e as ocorrências provocaram ainda cortes de eletricidade "em milhares de lares", anunciou a EDP Distribuição, que indicou Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real como os distritos mais afetados.

Além da depressão Elsa, Portugal será afetado no sábado por uma nova depressão, denominada Fabien, mas os níveis de precipitação e de vento serão inferiores aos registados durante esta quinta-feira.

À Lusa, fonte do IPMA indicou que a situação de vento muito forte ainda tem tendência para se agravar um pouco, principalmente na região sul, até cerca da meia-noite de hoje devido à depressão Elsa, começando depois "a diminuir gradualmente de intensidade" durante a madrugada" de sexta-feira. O tempo vai também começar a melhorar nesta sexta-feira, embora permaneça o vento e chuva forte na região sul, voltando novamente a sofrer um agravamento no sábado.