Deflagrou um incêndio na Rua do Borja, Freguesia da Estrela, em Lisboa. Não há registo de feridos.Segundo o Regimento de Sapadores dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, o alerta foi dado às 14h46 desta tarde, altura em que se deslocaram para o local nove viaturas e 26 elementos do regimento de sapadores, avança o jornal Publico. O combate às chamas está a ser auxiliado pelos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique. Ao todo estarão 35 bombeiros e 11 viaturas a combater o incêndio.Ainda não se conhece a origem do incêndio, onde começou ou se há habitações ameaçadas neste momento.Segundo apurou o Correio da Manhã, o fogo deflagrou num pátio de um barracão e os bombeiros não sabem se este será ou não habitado. A evacuação de outras habitações perto ainda é incerta.