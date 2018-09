A defesa do antigo Primeiro-ministro José Sócrates quer invalidar muitas das provas da Operação Marquês, incluindo elementos bancários, escutas e documentos descobertos durante as as buscas policiais e todas as diligências autorizadas pelo juiz Carlos Alexandre a partir de dia 9 de Setembro de 2014, data em que começaram as investigações.

Armando Vara argumenta no seu requerimento de abertura de instrução que a atribuição do caso em Setembro de 2014 ao juiz referido foi resultado de uma "manipulação dos procedimentos de distribuição" dos processos judicias e "em grave violação das regras legais ". Ou seja, segundo a defesa do ex-governante, a imparcialidade do juiz Carlos Alexandre ficou comprometida e não foi seguido o procedimento de distribuição electrónica e aleatória do caso.

Desta forma, a defesa de Sócrates não está somente a procurar invalidar grande parte das provas recolhidas durante a Operação Marquês, mas ainda a tentar afastar o juiz da instrução do caso.

Segundo o Departamento de Investigação e Acção Penal (DCIAP), onde o inquérito estava a decorrer desde Julho de 2013, o processo foi enviado para o Tribunal Central de Instrução Criminal no dia 9 de Setembro de 2014. Nessa altura – que coincidiu com a entrada em vigor da nova organização judiciária e o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) – o caso, de acordo com os procedimentos comuns até ao momento, deveria ter passado por uma nova distribuição electrónica monitorizada por um juiz, que escolheria aleatoriamente um juiz de instrução. Fonte do TCIC explica ao jornal Público que isto aconteceu porque tanto os casos da Operação Marquês como o dos vistos gold já estavam atribuídos ao juiz Carlos Alexandre desde 2013.

Por sua vez, Vera considera que "foi realizada com preterição todas as legais, sem garantir a aleatoriedade, antes com manipulação dos procedimentos cabíveis e escolha ad hoc do juiz em função do processo ou processos em causa – e dos respectivos intervenientes, sendo certo que através da chamada 'atribuição manual' os dois processos com maior impacto na opinião pública – Operação Marquês e Vistos Gold - foram 'adjudicados' ao senhor juiz Carlos Alexandre", lê-se no requerimento.

Na quinta-feira subiu para 18 o número de arguidos a remeteram pedidos de instrução, entre os 28 acusados no caso. No mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República informou que recebeu quatro pedidos de abertura de instrução da parte do primo de José Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa (do grupo que gere o empreendimento de Vale do Lobo), Diogo Gaspar Ferreira, de Carlos Santos Silva, o alegado testa-de-ferro do ex-governante, e da empresa Pepelan.