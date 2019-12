O Tribunal de Monsanto recebe, esta terça-feira, mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete a 15 de maio de 2018, em que jogadores e membros da equipa técnica do Sporting foram agredidos por um grupo de elementos da claque Juventude Leonina . O antigo presidente dos "leões", Bruno de Carvalho , está novamente presente na sessão, tal como aconteceu ontem, à qual chegou acompanhado pelo seu advogado - tendo sido este que prestou declarações aos jornalistas.O momento foi aproveitado para serem lançadas dúvidas e críticas a Frederico Varandas , atual presidente do Sporting mas diretor clínico do futebol profissional na altura do ataque: "Onde estava o médico que não foi visto durante duas ou três horas e só é visto numa imagem a rir? Quem é que num ataque se põe a rir?"Além disso, Miguel Fonseca defendeu que o testemunho do antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete, Ricardo Gonçalves, beneficiou Bruno de Carvalho.Acompanhe a sessão de julgamento ao minuto no Correio da Manhã