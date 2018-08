Na conferência de imprensa de quarta-feira, Costa também que os elogios que deu foram para "todos os portugueses" e não "as políticas de prevenção promovidas pelo Governo". "E também é falso que as palavras do primeiro-ministro tenham sido para elogiar as políticas de prevenção promovidas pelo Governo. O primeiro-ministro elogiou, sim, todos os portugueses, pelo esforço de limpeza feito ao longo do ano e pela contenção de comportamentos de risco. As primeiras palavras foram, aliás, dirigidas às populações, em segundo lugar aos agentes de proteção civil e em terceiro lugar aos autarcas, nunca se tendo referido à atuação do Governo", recorda.Na passada quarta-feira, durante o briefing, o primeiro-ministro disse: "O facto de ao fim de cinco dias de incêndio felizmente não termos nenhuma vida a lamentar, termos um número reduzido de feridos e termos incerto o número de construção afectadas, significa que a execução do plano e as suas prioridades tem vindo a ser seguida", elogiou ainda, deixando uma "palavra de confiança no trabalho da Protecção Civil".