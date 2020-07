Quando Ana Catarina Mendes entrou esta quinta-feira à tarde para a reunião da bancada socialista, circulava já a notícia da Lusa na qual Jorge Lacão assegurava que "mais de metade" do grupo parlamentar estava contra o fim dos debates quinzenais. Parecia que podia vir aí uma rebelião, mas a líder parlamentar do PS esvaziou o balão e parte para a votação em plenário com os ânimos serenados e sem sobressaltos.

Durante a reunião, Ana Catarina Mendes pôs os deputados a votar a proposta de Jorge Lacão para que os debates com o primeiro-ministro fossem mensais (em vez de dois em dois meses como está na proposta articulada com o PSD que foi avocada para votação em plenário com o BE).

Essa atitude, valeu-lhe a garantia de que Lacão não estava certo quando antevia a dissidência de "mais de metade" da bancada.

Apenas 30 deputados votaram a favor da ideia de Jorge Lacão, 54 estiveram contra e houve uma abstenção.

"A reunião decorreu sem dramas, houve de facto propostas diferentes, mas nada de maioritário, nem perto disso", comentava à SÁBADO uma fonte socialista ainda a reunião ia a meio.

Não querer transformar a questão dos debates numa guerra com a direção da bancada pesou na cabeça de alguns socialistas.

"Ser da direccao a outra proposta [que ia a votos]", pesou no voto contra a proposta de Lacão, admitia outro deputado.

Também importante terá sido o facto de Ana Catarina Mendes ter deixado claro que havia nesta matéria liberdade de voto, como é tradição no PS em quase tudo excepto em Orçamentos e moções de confiança e censura.

"Eu valorizo muito o facto de, uma vez mais, ter sido dada liberdade de voto", notava outro parlamentar.

Segundo relatos recolhidos pela SÁBADO, a discussão decorreu calma, apesar da intervenção incisiva de Marcos Perestrello que terá considerado "cavaquista, quando não salazarista" o argumento de Rui Rio para acabar com os debates, segundo o qual limitar o número de idas do primeiro-ministro ao Parlamento seria fundamental para o deixar "trabalhar".

À entrada da reunião, uma fonte da direção do grupo parlamentar assumia à SÁBADO a divisão na bancada sobre o tema, mas dizia não ter ainda noção da expressão da mesma.

A estratégia de Ana Catarina Mendes para lidar com o incómodo parece, contudo, ter sido a mais certeira e evitado as críticas públicas que dentro do PSD se têm ouvido a esta alteração ao regimento da Assembleia da República.