O debate instrutório do processo E-Toupeira, inicialmente previsto para a próxima segunda-feira, dia 26 de Novembro, foi adiado para 3 de Dezembro. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, tal deveu-se ao facto de a juíza Ana Peres, que está a conduzir a fase de instrução, ter aceitado uma reclamação da Benfica SAD quanto à audição de testemunhas. Por isso, até ao fim da instrução, ainda serão ouvidas mais testemunhas indicadas pela SAD encarnada.O debate instrutório é o último acto da fase de instrução, no qual as partes, Ministério e advogados dos arguidos e assistentes, fazem alegações no sentido da confirmação ou da rejeição da acusação, tendo em conta os dados recolhidos na fase de instrução. Nas últimas semanas, foram ouvidos em tribunal, no âmbito da fase de instrução do processo, o presidente da Liga de clubes, Pedro Proença, o director financeiro do Benfica, Miguel Moreira, e o director de comunicação do clube, Luís Bernardo, testemunhas arroladas pela Benfica SAD. Quanto a arguidos, a Benfica SAD (representada por Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso) já respondeu em tribunal, tal como Júlio Loureiro. Já José Nogueira da Silva optou por não falar.

A SAD do Benfica está acusada de 30 crimes e Paulo Gonçalves de 79 crimes. O MP acusou a SAD do Benfica de um crime de corrupção activa, de um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e de 29 crimes de falsidade informática. Em resumo, o Ministério Público sustenta que a troco de ofertas como camisolas e bilhetes para zonas VIP do Estádio da Luz, os funcionários judiciais passariam a Paulo Gonçalves informações sobre processos que interessassem ao Benfica ao dissessem respeito aos seus rivais mais directos.