Em causa está uma investigação referente a um concurso público de 2008, quando José Manuel Fernandes era presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Porto (DCIAP) pediu o levantamento da imunidade parlamentar do eurodeputado José Manuel Fernandes. De acordo com o jornal O Minho, o DCIAP quer ouvir o eurodeputado do PSD no âmbito de uma investigação referente a um concurso público de 2008, quando José Manuel Fernandes era presidente da Câmara Municipal de Vila Verde.



Em nota ao jornal, o ex-autarca refere que este pedido foi anunciado no passado dia 31 de janeiro e diz que, se tal fosse "juridicamente possível, teria já prescindido da imunidade parlamentar". José Manuel Fernandes indica ainda "total disponibilidade para colaborar com as autoridades competentes".



Em causa está um concurso público internacional lançado pelo município de Vila Verde em 2008, refere o eurodeputado do PSD, "cujas obras nunca chegaram a ser concretizadas", dada a crise financeira que Portugal atravessava na altura. José Manuel Fernandes indica que não existiu "nenhuma transação financeira nem dispêndio de qualquer dinheiro público". José Manuel Fernandes refere ainda, no mesmo comunicado, que a sua intervenção "limitou-se a participar na votação".