Na madrugada desta sexta-feira, 12 carros ficaram danificados e várias árvores foram arrancadas numa avenida de Albufeira.

Os estragos que ocorreram na madrugada desta sexta-feira em Albufeira foram causados por um "pequeno tornado", com uma trajectória muito curta, garantiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Havia uma linha de instabilidade que atravessava o Algarve" quando se registou o fenómeno em Albufeira, às 04:20, a partir da qual se formaram "núcleos com ventos verticais mais intensos", disse a meteorologista do IPMA, Paula Ramos, à Lusa.



A meteorologista explicou ainda existirem "todas as condições" para a formação de um pequeno tornado, formado a partir de uma "célula convectiva, que se vai movendo numa determinada trajectória, como se fosse uma nuvem, mas com uma estrutura maior e menos visível".

Esta sexta-feira, 12 carros ficaram danificados e árvores caíram na sequência do que foi classificado anteriormente como um fenómeno extremo de vento. Não houve registo de vítimas.



A Câmara de Albufeira está a quantificar os prejuízos causados. "Estamos ainda a avaliar a situação e a contabilizar os estragos, tendo sido identificados, para já, danos em cerca de 12 viaturas, painéis publicitários e o derrube de árvores", disse fonte da Câmara de Albufeira, no Algarve.



No início de Março, a zona de Faro foi atingida por um tornado, que terá tido origem na Praia de Faro.