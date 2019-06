No dia em que arrancaram os exames nacionais do Ensino Secundário, determinantes no acesso ao Ensino Superior, o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas deu luz verde à proposta do Governo e da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior para serem criadas mais vagas nos cursos procurados pelos alunos com média superior a 17 valores.A medida é para ser aplicada no próximo ano letivo, mas, para os reitores, um aumento entre 5% e 15% nas instituições de ensino de Lisboa e do Porto não é suficiente, devendo ser alargada a outras instituições.Saiba tudo no Correio da Manhã