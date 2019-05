CTT confirmam nomeação de João Bento para presidente

Os CTT confirmaram esta segunda-feira a nomeação de João Bento para presidente executivo da empresa. Em comunicado enviado à CMVM, os Correios detalham que o gestor vai deixar de exercer qualquer função no Grupo Manuel Champalimaud a partir de 22 de maio, data a partir da qual vai passar a ocupar a cadeira de Francisco Lacerda que renunciou ao cargo no passado dia 10 de maio.

"Esta designação, atento o perfil, experiência e conhecimento da empresa do CEO designado, bem como a manutenção dos quatro outros membros da equipa executiva, permite uma transição sólida e atempada da liderança da equipa executiva", lê-se no comunicado emitido após reunião do conselho de administração que decorreu esta tarde, de acordo com informações recolhoidas pelo Negócios.

Na passada sexta-feira, os CTT tinham justificado a decisão de Francisco Lacerda sair da empresa com o facto de o responsável entender estarem consolidados os três pilares críticos da estratégia aprovada em 2017 e que terminava agora este ano. Porém, nos últimos meses o gestor vivia um clima de contestação com os acionistas, regulador e Governo.

A saída de Francisco Lacerda acontece antes de terminar o mandato, o que iria acontecer no final deste ano, e depois de no mês passado a Gestmin, não ter sido assinado o voto de confiança à administração. Algo que aconteceu pela primeira vez desde que esta empresa de Manuel Champalimaud se assumiu como principal acionista.

Além de sentir que não tinha o apoio da Gestmin, nos últimos tempos Francisco Lacerda tem enfrentado um braço de ferro com o regulador que tem apertado as regras ao serviço universal postal, bem como um clima de tensão com o Governo com a renegociação do contrato para este serviço a aproximar-se.







(Notícia atualizada às 17H com mais informação)