Segundo 'Programa da Cristina' contou com mais 274 mil telespetadores do que 'Você na TV'.

O "Programa da Cristina" voltou a arrasar o "Você na TV" de Manuel Luís Goucha com mais 274 mil pessoas a assistir ao programa em direto.



No segundo dia de audiências Cristina Ferreira alcançou 38,8% de share com o seu programa na SIC, enquanto Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes apenas obtiveram 19,4% de share.



Esta terça-feira, Cristina Ferreira apresentou no programa uma entrevista com a mãe de Rui Pedro, Filomena Teixeira.



Os números foram divulgados pela GFK e são provisórios, aguardando os ajustes das visualizações que não tenham acontecido em direto.